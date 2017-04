Hooggerechtshof wil toch strafrechtelijk onderzoek naar NAM

De GBB nam advocaat Spong in de arm en deed op 11 september 2015 aangifte tegen de NAM. Het Openbaar Ministerie besloot echter de NAM niet te willen vervolgen. Ze vonden dat het onderwerp niet thuishoorde in het strafrecht. Daarin ging de GBB tegen in beroep. Met succes, want het Hof oordeelde donderdag dat het OM toch moet kijken naar vervolging van de NAM.



,,Naar het oordeel van het hof is een onderzoek naar de bewijsbaarheid van dat feit ten onrechte achterwege gebleven. Een dergelijk onderzoek moet nu eerst worden verricht, waarna definitief kan worden beoordeeld of vervolging moet plaatsvinden”, zo stelt het Hof.



De GBB is daar blij mee. “De GBB is hierover verheugd en vertrouwt erop, dat op basis van een professionele houding van het Ministerie van Justitie alle mogelijke middelen daadwerkelijk ingezet worden om de NAM veroordeeld te krijgen. En wel binnen de kortst mogelijke termijn. Het heeft immers al veel te lang geduurd”, zo stellen ze in een persbericht.