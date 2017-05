Hoogbejaarde vrouw vermist

Een 89-jarige vrouw uit Groningen is sinds maandagochtend vermist. Volgens de politie gaat het om een urgent geval. Daarom is ook Burgernet ingezet.

De politie verstuurde rond vier uur ’s nachts een oproep om uit te kijken naar de vrouw. Dat gebeurde in de Hortusbuurt. Vooralsnog is de vrouw nog niet terecht.



De vermiste vrouw is 1.60 meter lang en heeft kort grijs haar. Ze heeft vermoedelijk een halflange zwarte jas aan en ze loopt met een rollator.



De politie vraagt iedereen die de vrouw heeft gezien of die tips heeft, te bellen met het alarmnummer 112.