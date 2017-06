Hoofdprogramma Noorderzon compleet

Het hoofdprogramma wordt zaterdag in ‘Mark Talks’- Noorderzons eigen talkshow – toegelicht door artistiek directeur Mark Yeoman. In de live talkshow in het Grand Theatre Groningen vraagt journalist Joost Ramaer (van onder andere de Theaterkrant en Groene Amsterdammer) Mark het hemd van het lijf over een aantal highlights uit het hoofdprogramma.



Op 17 juli is er vervolgens een talkshow met Arno van der Heyden en een aantal bijzondere gasten over het uitgebreide lokale programma. Toegang voor beide talkshows is gratis, reserveren kan via info@noorderzon.nl.



Kaartverkoop

Vanaf elke 17e van de maand is het mogelijk om kaarten kopen voor een steeds grotere selectie voorstellingen. Op 17 juni is dat het hoofdprogramma, op 17 juli gaat het volledige programma van 2017 in de verkoop.



Op het hoofdprogramma staat onder andere ‘Winter en Spring’ van Quarantine (UK), een voorstelling waarvoor zwangere vrouwen werden gezocht.



Hoe ga je om met het feit dat je gaat sterven? Welke verhalen wil je dan nog vertellen? Winter is een breekbaar filmportret van iemand uit de omgeving van Groningen die weet dat hij snel dood zal gaan. Ook Spring is dit jaar op Noorderzon te zien, een voorstelling waarmee Quarantine onderzoekt wat het betekent om hoopvol te zijn voor een leven dat er nog niet is en een toekomstige wereld die je nog niet kunt kennen. Van zowel Winter als Spring worden geheel nieuwe Groninger versies gepresenteerd.



Als ‘een intrigerende reis door een doolhof van grote en kleine verhalen’. Zo wordt het Belgische ‘Mining Stories’ omschreven. Op 5 november 2015 veegt een verwoestende modderstroom met giftig mijnafval verschillende dorpen van de kaart in de Braziliaanse mijnprovincie Minas Gerais. Theatermaakster Silke Huysmans woonde tot haar zevende vlak naast de plek waar de ramp plaatsvindt. Met haar artistieke partner Hannes Dereere keert ze er terug om met de huidige bewoners te spreken. Van die gesprekken en van interviews met een aantal wetenschappers maakten de twee kunstenaars een bijzondere voorstelling als een geluidscollage.



Het complete hoofdprogramma is te vinden op noorderzon.nl.