Honderd gezinnen uit Groningen gaan leven zonder afval

Honderd huishoudens in Groningen - waaronder het huishouden van wethouder Joost van Keulen - gaan een unieke proef beginnen. Ze gaan honderd dagen lang leven zonder afval achter te laten. Althans: dat is de bedoeling. Gisteravond gaf de wethouder het startsein, maar ook tekst en uitleg over wat het project inhoudt.