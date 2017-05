Hoe komen de Astraat, Brugstraat en Munnekeholm er straks uit te zien?

De conceptplan is gemaakt in samenspraak met omwonenden en betrokkenen. Het meest opvallend aan het plan is het verdwijnen van asfalt. In plaats daarvan komen er gele steentjes.



Ook komen er mogelijk nieuwe stadspleinen bij de Akerk en de Munnekeholm, zo valt op te maken uit het conceptplan. Het ontwerp daarvan volgt dan later dit jaar. Dat gebeurt - net zoals bij Astraat-Brugstraat-Munnekeholm - samen met omwonenden, belanghebbenden en andere geïnteresseerden.



Over het concept inrichtingsplan is nog geen besluit genomen door het college. Dat gebeurt naar verwachting eind mei. Daarna is de gemeenteraad aan zet. Dit zal uiteindelijk uitmonden in een definitief ontwerp voor dit gebied, naar verwachting na de zomer. Dan kan ook gestart worden met de uitvoering van de plannen, te starten met de Astraat. Begin volgend jaar volgen dan de Brugstraat en de Munnekeholm.