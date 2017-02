Historische fakkeloptocht: ‘Nederland heeft iets recht te zetten’

De bijeenkomst was georganiseerd door de Groninger Bodembeweging, met grote steun van cabaretier en drijvende kracht Freek de Jonge. De fakkeloptocht verliep zeer indrukwekkend: een lange rij mensen voorzien van fakkels trok kalm en waardig wandelend van de Vismarkt via het A Kerkhof , Zuiderdiep en Grote Markt weer terug naar de Vismarkt. Daar werden de fakkels gedoofd en ingeleverd.

Volgens Annemarie Heite, een van de sprekers, moet er een parlementaire enquête komen naar de vraag hoe het zo mis heeft kunnen gaan met de gaswinning in Groningen, want alleen via zo’n enquête is herstel van vertrouwen mogelijk. ‘Groningen verdient meer dan alleen maar een schadeherstel. Wij zijn als regio een soort Dubai van Europa. Het wordt tijd dat wij daar zelf ook eens wat van gaan merken!’, zo zei Heite, die ook nog even kort door het publiek werd toegejuicht.

Freek de Jonge (“er zijn hier meer mensen dan bij de inauguratie van Donald Trump!”) las de eisen voor in een petitie die hij overhandigde aan Commissaris René Paas.