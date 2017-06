HET NIEUWE WESTCORD HOTEL AAN DE GROTE MARKT

Dit is hem dan: het nieuwe ontwerp voor het WestCord Hotel aan de Grote Markt. (meer foto’s hieronder)

De bovenste foto toont het hotel in zijn geheel, gezien vanaf de Grote Markt.

Het betreft het definitieve ontwerp van architect Thomas Müller. Hij presenteerde het maandagavond in het Groninger Forum. Het betreft een aangepast ontwerp dat is beïnvloed door de reacties van het publiek, de collega-architecten en de Welstand.

Het hotel wordt onderdeel van de keten WestCord Hotels. Het hotel is opgetrokken uit baksteen. De ontwikkelaar is VolkerWessels Vastgoed. Het hotel krijgt ongeveer 110 kamers, heeft op de begane grond een grand café en op het dak een groot terras met ongeveer 200 plaatsen. Zowel in het café als op het terras zijn ook niet-hotelgasten welkom.