Herman van Veen breekt pols in Veendam

Herman van Veen heeft zaterdagavond zijn optreden in theater Van Beresteyn in Veendam niet af kunnen maken. De 72-jarige artiest kwam op het podium ten val en brak daarbij zijn pols.

Volgens het Dagblad van het Noorden struikelde Van Veen over een krukje. Hij had direct door dat het mis was: “Dames en heren. Ik heb mijn pols gebroken.” Een dokter die de voorstelling toevallig bijwoonde, stelde vervolgens vast dat er inderdaad sprake was van een breuk.



De voorstelling werd daarop afgebroken en Van Veen is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Volgens het theater wordt de voorstelling nog een keer overgedaan. Omdat het herstel van Van Veen enige tijd zal duren, wordt dat vermoedelijk niet dit seizoen.