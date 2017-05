Helperpark Groningen krijgt nieuw woon- en werkcomplex

Powerhouse Helperpark

Het pand krijgt de naam Powerhouse Helperpark en komt naast de ‘Mediacentrale’ en het ‘Administratiekantoor’ te staan. Op de begane grond van het nieuw te bouwen complex wordt 1.400 vierkante meter kantoorruimte gerealiseerd. Op de eerste tot en met de zesde etage komen 74 luxe appartementen (waarvan vier penthouses).



De appartementen variëren van 70 m2 tot 170 m2, zijn luxe afgewerkt en beschikken over één tot drie slaapkamers. Onder het pand, dat een bruto vloeroppervlak van 6.700 m2 krijgt, wordt een ruime parkeergarage met fietsenstalling gerealiseerd. Vanaf 20 mei kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de appartementen en vanaf 5 juni 2017 vinden de verkoopgesprekken plaats. Thuis Makelaars verzorgt de verkoop en verhuur van de appartementen. Meer informatie over het project is te vinden op www.powerhousehelperpark.nl.



Aanvulling op bestaand vastgoed

Het Europapark is volop in ontwikkeling. Door de gunstige ligging ten opzichte van de Groningse binnenstad en de vele faciliteiten op steenworp afstand, zien veel ontwikkelaars volop kansen in het gebied. De architect van het te ontwikkelen project, Team4Architecten uit Groningen, heeft een ontwerp gerealiseerd dat het bestaande vastgoed aanvult en verstrekt.



De grond in de stadswijk Europapark werd voorheen gebruikt als trainingsveld voor FC Groningen en was al geruime tijd niet meer in gebruik. Waarborg Vastgoed start in het vierde kwartaal van 2017 met de bouw van het Powerhouse Helperpark. Het streven is om het complex na de zomer van 2018 op te leveren.