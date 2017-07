Hans Poll verruilt Marketing Groningen voor Groninger Forum

Hans Poll verruilt Marketing Groningen voor het Groninger Forum. Per 1 oktober is Poll benoemd tot directeur Marketing & Programma van het Groninger Forum.

Het Groninger Forum heeft vanaf dat moment een twee koppige directie bestaande uit Hans Poll (marketing & programma) en Dirk Nijdam (algemeen directeur/bestuurder).



Hans Poll is sinds oktober 2014 directeur/bestuurder van Marketing Groningen. Per 1 oktober legt hij die functie neer. Voor Marketing Groningen was Poll onder andere werkzaam bij FBTO en Dierenpark Emmen. Hans Poll studeerde Communicatie in Utrecht en Bedrijfseconomie in Groningen.