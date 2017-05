Grote Meikermis gaat donderdag weer los

De kermis is donderdag vanaf 12.00 uur geopend. De kermis is tot zondag 21 mei te bezoeken. Topattracties zijn de Break Dance, Spinning Coaster, Booster Maxxx, Projekt 1, X-Factory, Around the World en het grootste mobiele reuzenrad van Europa.



Natuurlijk zijn er ook weer attracties voor kinderen en kunnen ook de gelukszoekers weer op de kermis terecht. Op de Ossenmarkt ontmoeten heden en verleden elkaar op de nostalgische kermis, met een ouderwetse zweefmolen, de bootjesmolen en de Calypso.



De Meikermis is de goedkoopste kermis van het Noorden. Er is namelijk een maximale ritprijs van 2,50 euro. Desondanks kun je hier ook nog eens kortingsbonnen downloaden.



De warenmarkt wordt de komende tien dagen wel verplaatst. Op de donderdagen kun je terecht op de kop van de Oude Ebbingestraat, terwijl op dinsdag, vrijdagen en zaterdagen er ook een deel van de markt op de Vismarkt-A-Kerkhof staat.