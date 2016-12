Grote brand in centrum Delfzijl verwoest drie winkelpanden

De brand was rond vier uur ’s nachts uitgebroken in een kledingwinkel. De brandweer schaalde al meteen op naar een grote brand. Het vuur sloeg echter snel over naar de woning boven de winkel en een souvenirshop.



Hulpdiensten zetten alles op alles om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar twee naastgelegen winkels. Die hebben wel veel rook- en waterschade. Ook moesten tien omwonenden worden geëvacueerd. Verder zijn er vooralsnog geen gewonden.



Rond negen uur werd het sein brand meester gegeven. Een sloopbedrijf gaat zo snel mogelijk de panden slopen, zodat de brandweer beter kan nablussen. Een groot deel van het centrum van Delfzijl is afgesloten. De brandweer roept op om niet naar het krappe centrum toe te komen, zodat de hulpdiensten hun werk goed kunnen blijven doen.



Er is nog niets bekend over de oorzaak van de brand.