Grootste windpark ter wereld wordt maandag in Eemshaven geopend

Maandagmiddag wordt in de Eemshaven Windpark Gemini geopend. Dat is dan officieel het grootste offshore windpark ter wereld.

Zo’n 85 kilometer uit de kust van Groningen staan 150 turbines op een zee oppervlakte van 68 vierkante kilometer. Er staan 75 turbines boven Ameland, terwijl de andere 75 windmolens boven Schiermonnikoog staan. In totaal levert het nieuwe windpark stroom aan zo’n 785.000 huishoudens.



In totaal is er zo’n 2,8 miljard euro geïnvesteerd in het windpark, dat al een tijdje operationeel is. De windmolens zorgen voor een CO2-reductie van 1250 miljoen kilo.



Het windpark wordt om 14.00 uur officieel geopend in de Eemshaven met toespraken van de bestuursvoorzitters van de vier aandeelhouders. Het gaat om Northland Power, Siemens, Van Oord en HVC.