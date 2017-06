Grootste pop-up waterglijbaan van Europa naar Stadspark

Op de glijbaan, die een lengte van 150 meter heeft, zijn volgens de organisatie snelheden van 35 kilometer per uur te behalen.



De waterglijbaan is het middelpunt van het driedaagse evenement ‘Splash your City’, waar ook gegeten, gedronken en gedanst kan worden. .



Tweede editie

Afgelopen jaar stond de glijbaan in Nijmegen voor de eerste editie van ‘Splash your City’. Daar kwamen volgens de organisatie 6.000 deelnemers op af.