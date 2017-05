Groot muziekfestival ‘Terug naar het begin’ in wierdenlandschap Noord-Groningen

Het noord-Groningse wierdenlandschap is volgend weekend, vrijdag 19 en zaterdag 20 mei, opnieuw het decor van het grote muziekfestival ‘Terug naar het begin’. In totaal staan er dan maar liefst ruim zestig voorstellingen op twintig locaties op het programma. Tot en met zondag aanstaande kunnen mensen nog reserveren voor voorstellingen. Komende zaterdag al is het eerste onderdeel: honderd muzikanten zingen in Zeerijp.