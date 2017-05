Groningse studente Europees Eierbalkampioen

Een Groningse studente heeft de titel ‘ Wereldkampioen Eierbal maken' in de wacht weten te slepen. De eierbal is een typisch Groningse lekkernij/snack.

Het gaat om Bridney Velthuis, studente aan de Noorderpoort Campus in Winschoten

De jury was vooral te spreken over de smaak van de vulling die Bridney had gebruikt voor haar eierbal. Die was verreweg de beste van allemaal.



Halverwege februari maakten de studenten voor het eerst kennis met het zelf maken van een eierbal. Het Eierbal Genootschap gaf op 15 februari een workshop waar de studenten leerden hoe zij de vulling moesten samenstellen, hoe je de buitenste laag zo krokant mogelijk kreeg en laag en hoe het ei eraan toegevoegd moest worden. Gistermorgen was het moment om alle kennis over de eierbal die de studenten in de afgelopen periode opgedaan hadden in praktijk te brengen door de perfecte eierbal te maken voor een professionele jury.



De studenten huiverden er niet voor om buiten de gebaande paden van het gebruikelijke eierbalrecept te treden.

Zo voegden sommige creatieve studenten zwarte peper toe aan de vulling en werd er ook peterselie en een sjalotje door de vulling geroerd.



Uiteindelijk boog de jury zich over de resultaten. Hierbij sprong de eierbal van studente Bridney er echt uit, door de goede krokante laag en het hardgekookte ei dat netjes in het midden van de bal lag. ‘Ik had het niet verwacht,' geeft de studente toe. ‘Maar ik ben er wel heel blij mee.'