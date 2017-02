Groningse pers reikt ‘Reuringprijs’ uit tijdens Noorder Pers Societeit

Voor de tweede maal wordt de Noorder Pers Societeit Reuringprijs uitgereikt. Dat gebeurt maandag 13 februari. Rond 18 uur, voorafgaand aan de discussie, zal de winnaar daarvan bekend worden gemaakt. Ook nu weer is dat iemand die in het afgelopen jaar voor veel reuring zorgde op het snijvlak van journalistiek en communicatie. Daarna volgt een nieuwe NPS-editie.

Het wordt gepresenteerd als de nieuwste loot aan de journalistieke stam: constructieve journalistiek. Geen goed-nieuwsshow, maar rekening houden met de gevolgen van je werk, niet alleen ‘schande!’ roepen, maar ook aan oplossingen denken en middels die manier van journalistiek bedrijven een ‘community’ bouwen.



Hogeschool Windesheim had onlangs de mondiale primeur: het stelde de eerste hoogleraar constructieve journalistiek aan, Liesbeth Hermans. Zij gaat vertellen wat die nieuwe vorm inhoudt en wat de meerwaarde ervan is.

Maaike Wind, verslaggever van Dagblad van het Noorden, schrijft volgens kenners van die nieuwe richting al ‘constructief’, al doet zij dat onbewust. Ook Fons Lambie, parlementair journalist van RTL Nieuws, legt uit hoe hij tegen de nieuwe stroming aankijkt. Waarom toch altijd die peilingen? Zouden constructieve journalisten dat anders aanpakken? En zo ja: hoe dan? Of moeten we die hele constructieve journalistiek toch een beetje zien als oude wijn in nieuwe zakken?





Deze Uitreiking van de Reuringprijs en de Noorder Pers Sociëteit, getiteld ‘Bouwen met constructieve journalistiek’ vinden plaats op maandag 13 februari in café ‘De Sleutel’ aan de Noorderhaven 72 in Groningen.