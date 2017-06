Groningse held Von Rabenhaupt kijkt eindelijk weer naar het zuiden

De buste van Carl von Rabenhaupt, de man die in 1672 de stad Groningen verdedigde tegen de aanvallen van ‘Bommen Berend’, kijkt weer naar het zuiden. Burgemeester Peter den Oudsten onthulde de in 1972 door kunstenaar Willem Valk gemaakte buste donderdag op zijn nieuwe plek op het Waagplein.

In 1972, het jaar van de 300-jarige viering van het Groningens Ontzet, werd het beeld geplaatst bij de trap naar de nieuwe aanbouw van het stadhuis. Vanaf die plek keek Rabenhaupt zuidwaarts de Herestraat in. In 1994, toen de aanbouw werd afgebroken, werd de buste verplaatst naar een weinig in het oog springende locatie aan de noordkant van het stadhuis.



Met de verplaatsing van de buste komen burgemeester en wethouders van Groningen tegemoet aan een langgekoesterde wens van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken (KVvV) om Rabenhaupt weer naar het zuiden te laten kijken, de richting waar de vijand in de 17e eeuw vandaan kwam.



Er is vaker gekeken naar de mogelijkheid de buste te verplaatsen, maar dat bleek om meerdere redenen steeds niet mogelijk.