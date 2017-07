Groningse gymnasiast: zeven tienen op eindlijst

De Groningse gymnasiast Ezra Bekkering (17) heeft van alle eindexaminandi in Nederland hoogste aantal tienen op eindlijst gehaald. In totaal zeven keer haalde hij een tien. Afgelopen week behaalde hij zijn zevende tien, nadat hij een herexamen voor Grieks had aangevraagd, omdat hij op dat vak niet het hoogste mogelijke aantal punten had behaald. Maar vrijdag kreeg Bekkering te horen dat zijn missie was geslaagd, en dat hij nu ook voor Grieks een tien had.