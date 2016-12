‘Groningse flat’ op trilplaat bij Italiaans onderzoekscentrum voor aardbevingen

Het onderzoek vindt plaats bij het Italiaanse kennisinstituut EUcentre in Pavia, waar al eerder werd gekeken hoe sterk Groningse gebouwen zijn.



Op de trilplaat wordt een constructie gebouwd met twee aan elkaar geschakelde appartementen van gewapend beton. Dat moet meer duidelijkheid geven over hoe hoogbouw reageert bij een aardbeving. Met de resultaten wordt meer duidelijk hoe gebouwen versterkt moeten worden.



Speciaal voor het onderzoek bouwde de Groningse aannemer Bouwborg het gebouw van gewapend beton in het laboratorium van EUcentre in het Italiaanse Pavia. NAM schakelde hiervoor bewust een Groningse partij in, omdat zij goed bekend zijn met de Nederlandse verbindingen. Bouwborg is in december afgereisd naar Pavia en de constructie is net voor de kerstdagen opgeleverd. Het beton moet de komende tijd uitharden, zodat in februari de tests uitgevoerd kunnen worden.



Tientallen tests op trilplaat

EUcentre heeft vanaf 2015 in opdracht van NAM tientallen tests uitgevoerd naar de sterkte van gebouwen in Groningen. Dit waren tests op individuele bakstenen, nagebouwde Groningse muren en tests met volledige nagebouwde Groningse huizen. Door middel van dit type onderzoek is met name het beeld verbeterd van de sterkte van bakstenen en metselwerk.



Naast EUcentre voeren ook de TU Delft, TU Eindhoven en ingenieursbureau Arup dit type onderzoek uit. Dit gebeurt zowel in laboratoria als in bestaande huizen in de provincie Groningen. Alle onderzoeksresultaten samen geven een steeds nauwkeuriger beeld van de sterkte van gebouwen in Groningen.