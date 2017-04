Groningse cellist wint eerste prijs bij Prinses Christina Concours

De 17-jarige Theodoor Heyning heeft zondagmiddag een eerste prijs gewonnen bij de finale van het Prinses Christina Concours in het Zuiderstrandtheater in Den Haag. De cellist won in de categorie 15 tot en met 19 jaar en kreeg de prijs uit handen van prinses Christina.

Heyning mag nu een solo-optreden doen met het Residentie Orkest. Ook kreeg hij twee abonnementen voor het Concertgebouworkest. Ook de 13-jarige Julias Backer viel in de prijzen. Hij won de tweede prijs in de categorie 12 tot en met 14 jaar. Backer mag nu een live-optreden geven in het NPO Radio4-programma Spiegelzaal.



Het Prinses Christinaconcours is een muziekwedstrijd voor jongeren. Honderden talentvolle muzikanten deden mee en per categorie werden slechts acht geselecteerd voor de finale.