Groningse boeren zetten rechtszaak tegen de NAM door

Zeven Groningse boeren stappen naar de rechter om de schade aan hun boerderijen vergoed te krijgen door de NAM. Volgens de landbouwers loopt de schade door gasbevingen op tot zo’n zes miljoen euro, maar de NAM is slechts bereid een fractie daarvan te betalen en in sommige gevallen zelfs helemaal niets.

De afgelopen tijd overlegden de boeren met de NAM om alsnog tot een akkoord te komen. Het gat tussen het geëiste bedrag en het aanbod van de NAM is echter dusdanig groot dat besloten is alsnog naar de rechter te stappen.



Volgens de juridisch adviseur van de boeren, Henk Scheffer, probeert de NAM de zaak alleen maar te rekken. 'Dat is een bekende tactiek. Eerst hebben ze er al drie maanden over gedaan om te reageren op onze claim. En ook een rechtszaak proberen ze zolang mogelijk uit te stellen, maar dat gaat niet lukken. Die gaat er nu echt komen’, aldus Scheffer tegen RTV Noord.