Groninginnedag: wakker worden op een regenachtige Grote Markt

Vandaag is het Groninginnedag! De nationale terugkomdag voor iedereen die iets met Groningen heeft of heeft gehad vindt dit jaar voor het eerst plaats. Zo’n 35 bezoekers brachten de nacht van vrijdag op zaterdag door in een speciaal voor Groninginnedag neergezette kartonnen tent. Zij werden vanochtend wakker op een regenachtige ‘Camping Grote Markt’.