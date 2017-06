Groningers kunnen weer stemmen voor mooiste nieuwbouw in Stad

De bekendmaking van het mooiste nieuwe gebouw van de stad is al jarenlang een vast onderdeel van de Dag van de Architectuur. De lijst waaruit gekozen kan worden, is opgesteld in samenwerking met bouwers, ontwikkelaars, architecten en bewoners uit de regio.



Enkele opvallende gebouwen die dit jaar op de lijst staan zijn de nieuwe Energy Academy Europe op het Zernike Park, het proton Therapy Center bij het UMCG, The Student Hotel en de nieuwebouw van restaurantketen Vapiano.



Ga voor een overzicht van alle genomineerde gebouwen en om te stemmen naar www.dagvandearchitectuurgroningen.nl/enquete