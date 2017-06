Groningers bovengemiddeld trots op stad en provincie

Amsterdam is dit jaar nog steeds de meest aantrekkelijke en populairste stad, vlak voor Rotterdam, Utrecht, Maastricht en Den Haag. Groningen volgr op een mooie zesde plek en laat daarmee Nijmegen, Den Bosch, Delft en Haarlem achter zich in de top-10 van merkkracht van de steden.



Top-10 merkkracht steden (+ positie in 2015, 2013 en 2011)

1 - (1,1,1) Amsterdam

2 -(4,4,6) Rotterdam

3 -(3,3,3) Utrecht

4 -(2,2,2) Maastricht

5 -(5,5,4) Den Haag

6 -(7,7,7) Groningen

7 -(8,9,10) Nijmegen

8 -(6,6,5) 's-Hertogenbosch

9 -(14,14,-) Delft*

10 -(12,15,12) Haarlem



De stad Groningen stijgt echter naar de derde plaats in de top-10 als alleen wordt gekeken naar de mening van de Stadjers zelf. Inwoners van Maastricht zijn het meest trots op hun eigen stad. Ook Den Bosch scoort nog net iets beter dan Groningen.



Top-10 merkkracht steden onder eigen inwoners

1 - Maastricht

2 - 's-Hertogenbosch

3 - Groningen

4 - Zwolle

5 - Utrecht

6 - Nijmegen

7 - Amersfoort

8 - Breda

9 - Gouda

10 - Delft



Opvallend is dat de Groningers het meest trots zijn op hun eigen provincie. De band is de laatste jaren flink sterker geworden. “Kennelijk beseffen de Groningers door het aardbevingsleed nog meer hoe ze van hun provincie houden’, verklaart adviseur Beerda. ‘De trots onder de Groningers was altijd al bovengemiddeld hoog, maar voor het eerst is deze nu het sterkst ontwikkeld van alle provincies.” De Groningers worden gevolgd door Drenthe en Limburg.



Ranglijst merkkracht provincies onder eigen inwoners

1 - Groningen

2 - Drenthe

3 - Limburg

4 - Friesland

5 - Zeeland

6 - Noord-Brabant

7 - Utrecht

8 - Overijssel

9 - Gelderland

10 - Noord-Holland

11 - Zuid-Holland

12 - Flevoland



Het Steden & Streken Merkenonderzoek is met de Universiteit Utrecht ontwikkeld. Voor het onderzoek van 2017 zijn 12.243 respondenten ondervraagd. Elke gemeente, streek en provincie is op 43 factoren onderzocht: merkkracht (= bekendheid, waardering en binding), persoonlijkheid (16 factoren), prestatie (21 factoren), bezoek, bezoekintentie en groeiverwachting. Onder de inwoners van de 30 grootste gemeenten en de provincies is op 13 aanvullende factoren navraag gedaan naar het woonplezier.