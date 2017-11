Groninger Museum doet topaankoop: bijzondere kast van H.N. Werkman vanaf 10 november te bewonderen

Het museum noemt de kast een van Werkmans belangrijkste werken en 'een monument van contrasten'. Het gaat om een traditioneel meubel met moderne bijbelse voorstellingen.



"De kast was in 2015 al een belangrijk hoogtepunt in de tentoonstelling over H.N Werkman in het Groninger Museum", zo geeft museumdirecteur Andreas Blühm aan. "Wij zijn enorm verheugd dat de kast nu permanent voor het publiek te zien kan zijn."



De in 1943 voltooide kast werd met steun van meerder partijen gekocht van nazaten van dominee August Henkels, in wiens opdracht Werkman het stuk maakte. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt.



Het nieuwe topstuk zal vanaf vrijdag 10 november voor het publiek te zien zijn in de permanente tentoonstelling De Collectie.