Groninger Museum beleeft topjaar met 290.000 bezoekers

Veruit de meeste bezoekers kwamen af op de blockbuster ‘David Bowie is’, die tot 10 april te zien was en in totaal ruim 200.000 bezoekers trok.



Momenteel is in het Groninger Museum de tentoonstelling ‘Rodin – Genius at Work’ te zien. Deze heeft sinds de opening op 18 november al 40.000 bezoekers getrokken.



Met name in de weekenden en de kerstvakantie staan mensen in de rij om de Rodin-tentoonstelling te zien. Het museum raadt mensen dan ook aan om toegangskaarten van te voren online te reserveren.