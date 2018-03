Groninger Landschap hakt wakken voor vee

Het Groninger Landschap gaat niet - net als in de Oostervaardersplassen - haar dieren bijvoeren, maar wel worden wakken gemaakt.

Dankzij de wakken kan het vee aan voldoende water komen. Volgens het Groninger Landschap kan het eigen vee, konikpaarden en Schotse hooglanders, uitstekend tegen kou. Maar de dieren moeten wel water kunnen drinken



‘Ze hebben wel water nodig om te kunnen drinken. Daarom zorgt Het Groninger Landschap dat ervoor dat er open water aanwezig is om als drinkplek te fungeren', aldus de organisatie. Op sommige momenten krijgen de dieren extra voedsel. 'Wanneer er dagen een pak sneeuw ligt wordt er wel bijgevoerd omdat het vee dan niet bij het gras onder de sneeuw kan komen.'



Alleen de Nederlandse landgeiten die lopen in het Hunzedal hebben gedurende de hele winter wel extra zorg nodig. Ze worden bijgevoerd met biks en hooi. ‘Dit is nodig zodat ze voldoende mineralen binnen krijgen’, aldus Het Groninger Landschap.