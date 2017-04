Groninger Forum zoekt tweede directeur

Volgens het Dagblad van het Noorden is een wervingsbureau uit Amsterdam op zoek naar een topper met een zwaar profiel.



De vacature is niet terug te vinden op de site van het Forum. Wervingsbureau Ebbinge uit Amsterdam is echter door het hele land op zoek naar een kandidaat die de programmering naar een hoog niveau kan krijgen en ervoor zorgt dat het Forum op langer termijn in de picture blijft, zo bevestigd directeur Nijdam.



De nieuwe ambitieuze directeur moet daarnaast ook een goed netwerk hebben en z’n weg in de politiek goed te weten vinden.

Het Groninger Forum is volop in aanbouw en gaat media 2019 open. In het pand komen sowieso de openbare bibliotheek, een bioscoop en het Stripmuseum. Ook is er ruimte voor horeca en tijdelijke exposities.