‘Groningen krijgt nog 400 zwaardere aardbevingen voor z’n kiezen’

Dat stelt Jacques Hagoort, emeritus hoogleraar reservoirtechniek aan de Technische Universiteit van Delft, na een onderzoek. RTV Noord schrijft er uitvoerig over op hun website. Hagoort vindt een schok met een kracht van 1.5 een zwaardere aardbeving.



De hoogleraar deed onderzoek naar 284 zwaardere bevingen die in Groningen plaatsvonden. Hij gebruikte gegevens van de NAM, het Staatstoezicht op de Mijnen, het KNMI en nam ook gegevens uit gasbesluiten van het kabinet mee.



Dertien bevingen met kracht van meer dan 3.0

Uit de berekeningen blijkt dat Groningen rekening moet houden met een aardbeving met een kracht van 4.4 op de schaal van Richter. Ook rekent Hagoort op nog dertien bevingen met een kracht van tussen de 3.0 en 4.0 op de schaal van Richter. Naast de 400 zwaardere bevingen krijgt Groningen ook nog te maken met 330 lichtere aardschokken.



De zwaarste beving tot nu toe vond plaats in 2012. Toen was er bij Huizinge een beving van 3.6 op de schaal van Richter.



Gasveld helemaal leeg

Hagoort heeft z’n analyse gedaan met het uitgangspunt dat het gasveld bij Groningen volledig wordt leeggehaald.