Groningen krijgt grootste collectieve zonnepark van Nederland

In Groningen is gisteren een begin gemaakt met de aanleg van wat het grootste, collectieve, zonnepark van Nederland moet worden. Groningers die zelf geen handig dak hebben om zonnepanelen te plaatsen, kunnen daar wél panelen kopen, zo meldt Grunneger Power .

Gistermiddag werden de eerste van in totaal 7.777 zonnepanelen geplaatst in Zonnepark Vierverlaten. Het park, dat in Hoogkerk gerealiseerd wordt, wordt het grootste collectieve zonnepark van Nederland. Het biedt Groningers de kans om groene energie op te wekken wanneer zij thuis geen geschikt dak voor panelen hebben, huurder zijn of omdat zij naast zonnepanelen op hun eigen dak extra groene energie willen produceren. Iedereen kan meedoen en via Grunneger Power één of meerdere zonnepanelen kopen.



Zonnepanelen van Stadjers



Alex Haan, koper van het allereerste paneel, plaatste zijn eigen zonnepaneel. Hij doet mee met vijf zonnepanelen. ‘Omdat ik in een VvE-woning woon, heb ik geen eigen dak waar ik zonnepanelen op kan plaatsen. Ik kijk al langer naar de mogelijkheden om toch zelf energie op te wekken. Met dit initiatief is die mogelijkheid er. Ik heb nu mijn eigen vijf zonnepanelen op afstand.’



Niet eerder werd een collectief zonnepark van deze omvang in Nederland gerealiseerd. ‘Wij vinden het belangrijk dat het zonnepark in handen van burgers komt’, vertelt Grunneger Power voorzitter Marcel Koenis. ‘Als verenigde burgers zijn wij ons bewust van dingen die belangrijk zijn voor onszelf en onze aarde. Wij willen daar verantwoordelijkheid voor nemen. Die verantwoordelijkheid gaat samen met eigenaarschap. Wanneer je meedoet met dit collectieve zonnepark, word je mede-eigenaar van deze lokale, groene energiebron’.





Informatiebijeenkomsten



Meedoen met Zonnepark Vierverlaten kan nog steeds: op de website van Grunneger Power kunnen geïnteresseerden hun zonnepanelen kopen en meer informatie vinden. Grunneger Power organiseert in mei en juni acht bijeenkomsten in verschillende wijken in Groningen, Haren en Hoogkerk om te vertellen hoe deelname aan het zonnepark werkt. In juni is het zonnepark klaar en gaat het stroom produceren. Op 1 juli wordt het zonnepark overgedragen aan de deelnemers.