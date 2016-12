Groningen in actie voor vluchteling Wagif

Onder de noemer ‘Wagif hoort bij zijn kinderen!’ is een online petitie gestart om te voorkomen dat Wagif, vader van twee jonge kinderen, wordt uitgezet naar Azerbeidzjan. Wagif is al 15 jaar in Nederland en woont met zijn gezin in Eelde-Paterswolde.

Wagif dreigt te worden uitgezet, terwijl zijn vrouw en kinderen wel in ons land mogen blijven. Hij moet terug naar Azerbeidzjan, waar hem zeker twee jaar gevangenis wacht omdat hij de dienstplicht heeft ontdoken. Hij wordt dan gescheiden van zijn vrouw Gunel en twee kinderen Farhad en Leyla, 6 en 4 jaar oud, die Nederlands staatsburger zijn.



Omdat de vrouw van Wagif ziek is, neemt hij een groot deel van de zorg voor zijn kinderen op zich. Werken mag Wagif niet, maar hij probeert zich nuttig te maken door klusjes te doen.



De school van de kinderen, OBS DE Westerburcht, vindt het inhumaan dat de kinderen hun vader wordt afgenomen en is een petitie gestart. De petitie is bijna 2000 keer ondertekend.



De pagina ‘Wagif moet blijven’ op Facebook heeft inmiddels ruim 500 likes.



Ook de politiek in Tynaarlo maakt zich hard voor Wagif. Volgens RTV Drenthe gaat de burgemeester van Tynaarlo alles in het werk stellen om de IND en staatssecretaris op andere gedachten te brengen.