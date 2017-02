Google eert Aletta Jacobs met 'doodle'

Aletta Jacobs was de eerste Nederlandse vrouw die werd toegelaten tot een universiteit. In 1871 werd ze, na een lange strijd, toegelaten tot de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar afstuderen in 1879 werd ze de eerste vrouwelijke arts van ons land. Later legde Jacobs baan als huisarts neer om zich volledig op de strijd voor vrouwenkiesrecht te kunnen richten. Het duurde nog tot 1919 tot ze, samen met haar mede-strijders in de eerste feministische golf, in die opzet slaagde.



Google Doodle

Google wijdt vaker op deze manier aandacht aan belangrijke of opzienbarende gebeurtenissen en personen. Zo werden eerder Freddy Mercury en Charlie Chaplin geëerd met een ‘Google Doodle’ en past Google zijn logo vaak aan tijdens feestdagen.



De Google Doodle van Aletta Jacobs is niet alleen in Nederland, maar in nog elf andere landen te zien, waaronder Canada, Australië, Israël en Spanje.