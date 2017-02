GIC vanavond live bij groots Help Direct Gala in MartiniPlaza

De GIC is vanavond live bij het grootse Help Direct Gala in MartiniPlaza. Tal van BN'ers en bekende Groningers zijn bij dit gala om geld in te zamelen voor een school voor kinderen met een (verstandelijke-) beperking in Sri Lanka. De vorige keer was de opbrengst zo'n twee ton en ook dit jaar moet er weer veel geld worden ingezameld. Wij nemen een kijkje en houden u via dit artikel en onze Facebook- en Twitterpagina op de hoogte.