GIC-lezers: maand gratis met 50 procent korting eten dankzij Restaurantkaart.nl

Lekker verantwoord eten



Eén van de restaurants in de stad waar je met 50 procent korting kunt eten is De Zevende Hemel. Michael Roman, sinds dit jaar eigenaar van het 34 jaar oude restaurant, vertelt enthousiast: “Bij ons draait het om verantwoord lekker eten en goede service. Daarnaast is er van donderdag tot en met zaterdag live pianomuziek, wat zorgt voor een unieke sfeer”, legt hij uit. Het restaurant serveert heerlijke Frans-Italiaanse gerechten die stuk voor stuk helemaal zelf gemaakt worden met biologische, verse en verantwoorde ingrediënten. Daarbij is er bijzonder veel keuze voor de vegetarische of veganistische eters, of mensen die bijvoorbeeld een gluten- of lactosevrij dieet volgen.



Perfecte match



Juist die unieke combinatie van kwaliteit, sfeer en service zorgden voor een perfecte match met de RestaurantKaart. Leden van de RestaurantKaart betalen €6,99 per maand en kunnen eten bij aangesloten restaurants, waar zij beloond worden met 50% korting op het eten. Dit alles op vertoon van de RestaurantKaart-app bij het afrekenen. De kaart richt zich op liefhebbers van kwaliteit en werkt daarom alleen samen met de betere restaurants. Nieuwgierig geworden? Lezers van de GIC kunnen de kaart een maand lang gratis proberen!



Abonnees kunnen de kaart bij de meeste restaurants van maandag tot en met donderdag gebruiken. Bij de Zevende Hemel is dit van dinsdag tot en met vrijdag. “De doordeweekse dagen zijn meestal rustiger, dus met de RestaurantKaart stimuleren we mensen om juist op deze dagen te komen eten”, zegt Roman.



Doolhof van kortingsacties



Natuurlijk, de afgelopen jaren verschenen er talloze kortingsacties voor restaurants, bijvoorbeeld van Albert Heijn. Roman heeft er niet altijd goede ervaringen mee: “Te vaak kregen we een publiek in de zaak dat vroeg waarom er geen saté op de kaart stond. Jammer, want we willen ons juist onderscheiden met unieke gerechten. Wist je dat we niet eens een frituur in huis hebben?” Waarom dan wel meedoen met de RestaurantKaart? “Dit concept is duidelijk gericht op echte fijnproevers. Mensen die niet eenmalig je restaurant bezoeken om van korting te profiteren, maar juist dat extra glas wijn bestellen omdat het eten voordeliger is.”



Publiciteit



“Meedoen met de RestaurantKaart geeft ook voordelen op het gebied van marketing”, vertelt Roman. “De kaart richt zich specifiek op restaurants in het midden- en hoge segment. Wij passen daar perfect bij, dus het is goed dat ze ons benaderd hebben en dat we nu in een select gezelschap zijn opgenomen. We zijn zichtbaar in de veelgebruikte RestaurantKaart-app en profiteren van extra aandacht, bijvoorbeeld met dit artikel”, lacht Roman.

Exclusief: gratis proberen

