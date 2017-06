GIC krijgt vandaag opfrisbeurt

Zo rond het einde van de middag is de nieuwe GIC te bekijken. Nog steeds met dezelfde 'smoel', maar wel met een betere gebruikerservaring.



Het overzetten van de update is een technisch ingewikkeld karwei. In principe merkt u daar als bezoeker niets van. Mocht de GIC vanmiddag toch even niet bereikbaar zijn, probeer het dan na een minuutje nog eens weer.