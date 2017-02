Gezondheid Groningse aardbevingsgedupeerden afgelopen jaar verder verslechterd

Over drie metingen, van februari tot december 2016, blijkt dat de gezondheid van mensen met meervoudige schade slechter werd. Gronings Perspectief wil deze ontwikkeling op de voet blijven volgen. Positief voor de gezondheid zijn het hebben van een sociaal netwerk en van vertrouwen in de overheid. Hoe sterker het sociale netwerk en hoe meer vertrouwen in de overheid, des te beter de gezondheid, aldus het onderzoek.



Veiligheidsgevoel gegroeid

Waar het slechter is gegaan met de gezondheid van gedupeerde Groningers, is het veiligheidsgevoel juist gestegen. Dat is volgens de onderzoekers vooral te danken aan het feit dat de aardbevingsactiviteit de afgelopen periode minder is geworden.



Gronings Perspectief

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de RUG onder leiding van prof. dr. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten zien zij een extra opgave voor bestuurders en verantwoordelijke instanties. Stroebe: “Het blijkt dat de maatschappelijke kosten die de samenleving betaalt voor de gaswinning hoger zijn dan we tot nog toe dachten. Het gaat niet alleen om schade aan huizen en woningwaarde, maar ook om schade aan mensen.”



Postmes: “Het is positief dat er minder bevingen zijn en dat heel veel Groningers zich daardoor veiliger voelen. Het is positief dat er wordt gewerkt aan verbetering van schaderegelingen, aan inspecties en aan versterking. Maar de groep mensen met meervoudige schade groeit en zij komen steeds meer in de knel. Een oplossing is om het welzijn van inwoners centraal te stellen.”