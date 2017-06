Gezakte leerling blijkt toch geslaagd

Een paar dagen lang was Jarno (20) uit Annen in de veronderstelling dat hij gezakt was voor zijn mbo-opleiding. Maar toen was daar ineens het verrassende mailtje van Noorderpoort: ‘foutje, maar je bent toch geslaagd!’

Jarno studeert International Business Studies (IBS) aan het Noorderpoort en kreeg vorige week te horen dat hij gezakt was, zo meldt het Dagblad van het Noorden. Balen dus, want dat betekende dat hij maandag een herkansing moest doen.



Diezelfde maandag vond hij ook een bijzonder bericht van zijn school in zijn mailbox: er was een fout gemaakt waardoor hij toch geslaagd was. Wat was het geval? Docenten waren vergeten examenresultaten in de database in te vullen waardoor het leek alsof de student te weinig punten had om geslaagd te zijn. Pas bij het invoeren van de resultaten van de herkansing bleek Jarno toch genoeg punten te hebben.



Een foutje dus, maar wel de enige. Volgens Noorderpoort is het niet bij andere studenten mis gegaan.