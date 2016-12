Gewapende overval op koffieshop De Driemaster

Koffieshop De Driemaster aan de Nieuweweg in Groningen is woensdagavond het doelwit geweest van een gewapende overval.

Even na achten kwam een nog onbekende man de koffieshop binnen. Hij dreigde met een vuurwapen en eiste geld. Toen hij zijn buit binnen had, ging hij er lopend vandoor in de richting van het Damsterdiep.



Een zoekactie van de politie, waarbij ook Burgernet werd ingezet, leverde niets op.



Signalement

De politie hoopt dat getuigen die de overvaller hebben zien vluchten zich melden en heeft daarom zijn signalement verspreid.



Het gaat om een negroïde man van tussen de 45 en 55 jaar met opvallende littekens in zijn gezicht. De overvaller droeg een donkere jas, een sjaal en een muts.