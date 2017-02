Geen Wilders en Rutte bij Noordelijk Lijsttrekkersdebat

Deelnemers aan het debat, dat wordt georganiseerd door de drie noordelijke regionale omroepen, zijn Lodewijk Asscher (PvdA), Sybrand van Haersma, Sybrand van Haersma Buma (CDA), Jesse Klaver (GroenLinks), Henk Krol (50-plus), Alexander Pechtold (D66), Gert-Jan Segers (ChristenUnie), Emile Roemer (SP) en Halbe Zijlstra (VVD).



De grote afwezigen bij het Noordelijk Lijsttrekkersdebat zijn premier Mark Rutte en Geert Wilders. Beide lijsttrekkers hebben wel een uitnodiging gehad, maar volgens de organisatie heeft Wilders daar niet op gereageerd. Rutte laat ook verstek gaan, maar niet zonder een vervanger geregeld te hebben in de persoon van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra.



Het debat zal gaan over thema’s die van belang zijn voor de noordelijke regio. Het gaat om 14.30 uur van start en is live te volgen via RTV Noord.