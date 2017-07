Geen enkel terras uit Groningen in Terras Top-100

In totaal schreven in 2017 bijna 400 horecabedrijven zich in voor de nieuwe ranglijst. In de eerste ronde selecteerde een anonieme jury 125 terrassen die doorgingen naar de tweede ronde. Ze zaten daarbij minstens veertig minuten op een terras en moesten ook een lange vragenlijst invullen. De Top-100 is vastgesteld door een vakjury en een hoofdjury. Ze keken vooral naar sfeer en service.



Het is niet bekend waarom er geen enkel terras uit de provincie Groningen een plekje in de lijst heeft gekregen. Mogelijk dat de jury net een gemorst kopje koffie of een doodgeslagen biertje heeft gekregen. Volgens Misset Horeca lag het niveau op de terrassen dit jaar heel erg hoog. Om bij de top-125 te komen, had je een rapportcijfer van een 8,9 nodig. Het best scorende Groningse terras kreeg een 8,8.



De verkiezing is dit jaar gewonnen door Brasserie Staverden in de Gelderse gemeente Ermelo. Dat terras kreeg lovende kritieken van de verschillende jury's. Ook de hoofdstad Amsterdam scoorde met zes terrassen in de Top-100 erg goed. Verder heeft elke andere provincie – behalve Groningen – een terras in de ranglijst.



De hele ranglijst is hier te bekijken.