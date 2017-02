GBB verwacht 3000 deelnemers fakkeltocht

De Groninger Bodem Beweging (GBB) verwacht dat er dinsdagavond zo’n 3000 mensen mee zullen lopen in de fakkeltocht tegen het gaswinningsbesluit.

Tijdens de vorige tochten liepen zo’n 800 mensen mee. Dick Kleijer van de GBB verwacht dat er deze keer zo’n 3000 mensen zullen aanhaken, zo meldt het Dagblad van het Noorden.



De GBB heeft 1500 fakkels ingeslagen, waarbij wordt uitgegaan van twee personen per fakkel.



Volgens Kleijer lopen zo ongeveer alle Groningse burgemeesters mee. Het is volgens hem de eerste keer dat burgers en bestuurders samen zo’n statement maken. Ook Freek de Jonge is van de partij.