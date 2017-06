Freek de Jonge nog één keer op zoek naar handtekeningen voor petitie

Volgens De Jonge zijn de gedupeerden van de gaswinning en de aardbevingen wanhopig en gefrustreerd. “Dit ervoeren mijn vrouw en ik op pijnlijke wijze”, zegt hij over zijn tournee door de provincie.



De petitie is inmiddels al 200.000 keer getekend. “Dat is veel, maar niet genoeg! Komende vrijdag, 16 juni, ga ik in Groningen de petitie aan Mark Rutte aanbieden. Het zou fijn zijn als ook uw handtekening er tussen staat. Uw stem telt om aan Den Haag duidelijk te maken dat het zo niet langer kan”, aldus De Jonge.



De hele open brief is hieronder te lezen. De petitie is hier te vinden.





Beste lezer,

Heeft u vanochtend al onder een lekkere, warme douche gestaan? Een eitje gebakken misschien? Dan heeft u waarschijnlijk gebruik gemaakt van Gronings gas.

Halverwege januari van dit jaar trok ik met mijn vrouw een week door de provincie Groningen.

Deze provincie die dankzij de gasbel jarenlang medebepalend is geweest voor onze welvaart lijdt ernstig onder de winning ervan.

Aardbevingen en grondverzakkingen ruïneren woningen, boerderijen en kerken, veelal monumentaal.

Vele bewoners leven daardoor in angst en komen in financiële problemen.

De nood is zo groot dat de overheid de problemen niet langer kon negeren.

Ze kwamen met een voorziening die de problemen niet kon oplossen en de wanhopige bewoners alleen maar gefrustreerder maakte.

Dit ervoeren mijn vrouw en ik op pijnlijke en ontroerende wijze.

Samen met mensen die zich al veel langer inzetten om de overheid op zijn plichten te wijzen hebben we een verlanglijstje in de vorm van een petitie opgesteld om de Groningers naast de vergoeding van alle schade ook hun veiligheid terug te geven.

Deze petitie, “Laat Groningen niet zakken”, is inmiddels meer dan 200.000 keer ondertekend.

Dat is veel, maar niet genoeg! Komende vrijdag, 16 juni, ga ik in Groningen de petitie aan Mark Rutte aanbieden. Het zou fijn zijn als ook uw handtekening er tussen staat. Uw stem telt om aan Den Haag duidelijk te maken dat het zo niet langer kan.

Dus wilt u alstublieft de petitie ondertekenen? Dit kan nog tot zaterdag 30 juni!

Hij is hier te vinden of zoek bij www.petities.nl naar Laat Groningen niet zakken!

Meer informatie over de problemen in Groningen kunt u vinden op www.laatgroningennietzakken.nl

Met vriendelijke groet,

Freek de Jonge