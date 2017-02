Freek de Jonge en Groningse zangers in DWDD

De groep zingt een aangepaste versie van 't Het nog nooit zo donker west' van Ede Staal. Het refrein is hetzelfde, maar de coupletten zijn herschreven tot protestlied.



Wie dinsdag mee zullen zingen, is nog niet bekend. Eerder nam De Jonge in De Oosterpoort al een versie op samen met onder andere Wia Buze, Pé Daalemmer & Rooie Rinus en Arnold Vreeman. "Het belangrijkste is dat we heel Nederland het Groningse geluid laten horen", zegt De Jonge in het Dagblad van het Noorden. "Ik zie in deze provincie een grote groep mensen die helemaal gelijk heeft, maar het niet krijgt."



De Jonge was onlangs al een week op tournee in Groningen om aandacht te vragen voor de stille ramp die zich in deze provincie voltrekt. Zijn petitie 'Laat Groningen niet zakken' was zondagochtend al ruim 23.500 keer ondertekend.