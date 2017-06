Floating Paradise voor dit jaar afgelast

Tijdens Floating Paradise nemen tientallen rubberbootjes en luchtbedden het Hoge- en Lage der Aa over. Veel mensen gaan ‘te water’ om te kunnen luisteren naar muziek van dj’s.



Het evenement was de afgelopen jaren onderdeel van het Grachtenfestijn, waarbij er ook een parade van motorbootjes door de Groningse grachten komt. Het Grachtenfestijn vindt dit jaar plaats op 27 augustus.



Het is de bedoeling dat Floating Paradise volgend jaar wel weer doorgaat.