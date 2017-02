FC Groningen vindt nieuwe hoofdsponsor in Payt

FC Groningen heeft in het online incassobedrijf Payt een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Officieel maakt de club de nieuwe shirtsponsor pas bekend tijdens een persconferentie op donderdagmiddag, maar RTV Noord weet nu al te melden dat het om het Groningse Payt gaat.

FC Groningen voetbalt dit seizoen nog met de bedrijfsnaam van Essent op het tenue, maar het contract met het energiebedrijf loopt na dit seizoen af.



Het is overigens niet de eerste keer dat Payt op een FC Groningen-shirt staat: tijdens de halve en de eindfinale van het gewonnen bekertoernooi in 2015 was het logo ook al op de ruggen van de spelers te zien.