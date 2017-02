Fakkeloptocht tegen gaswinning door binnenstad

Het is het derde jaar op een rij dat Milieudefensie en de Groninger Bodem Beweging (GBB) een fakkeloptocht organiseren.



Onder het motto: ‘Onze toekomst! Gas terug!’ willen de actievoerders laten zien dat het geduld in Groningen op is.



Voorop in de tocht lopen burgemeesters uit het aardbevingsgebied, de Commissaris van de Koning van Groningen en Freek de Jonge. Na afloop volgt nog een bijdrage van Freek de Jonge. Hij overhandigt zijn negen puntenplan aan de Commissaris van de Koning en start een petitie.



De organisatie roept alle deelnemers aan de fakkeloptocht op om de Groningse vlag mee te nemen. Fakkels worden uitgedeeld op de Vismarkt.