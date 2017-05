Extra grote stadsstrand vanmiddag geopend

De timing had bijna niet beter gekund. Juist nu de mussen zo ongeveer van het dak vallen, wordt het nieuwe stadsstrand in het Ebbingekwartier geopend. Dat gebeurt vanmiddag om 16.00 uur, door wethouder Roeland van der Schaaf.

Er zijn afgelopen weken honderden kuubs zand aangevoerd en met resultaat: het stadsstrand is met zijn duizend vierkante meter nu ongeveer twee keer zo groot.



Bij het stadsstrand aan het Oosterhamrikkanaal staat ook een verbouwde container, van waaruit lekkere hapjes, drankjes en ijsjes worden verkocht. Ook zijn er picknicktafels en statafels geplaatst.



Het stadsstrand was aanvankelijk geen blijvertje. Het werd tijdelijk aangelegd voor de conferentie Building the future of health. Toen het strandje bleek uit te groeien tot een populaire zon- en chillplek besloten Renkse Bos en haar man John van DOT het strand te exploiteren en onderhouden.