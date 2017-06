Expositie met echte lichamen in MartiniPlaza

Een anatomische tentoonstelling met echte menselijke lichamen. Dat is de expositie Real Human Bodies die van 6 tot en met 9 juli te zien is in MartiniPlaza.

De expositie toont een verzameling van speciaal geprepareerde menselijke lichamen, skeletten, ledematen en organen.



Tot een paar jaar geleden was het verkennen van de anatomie voorbehouden aan artsen in dissectiezalen van universiteiten, aldus de organisatie van de expositie. „Maar dankzij de tentoonstelling Real Human Bodies is dit nu toegankelijk voor iedereen."



De tentoonstelling is voor iedereen die geïnteresseerd is in anatomie, maar ook voor artsen, verpleegkundigen, scholieren en leerkrachten.



De organisatie benadrukt dat er echte lichamen tentoongesteld worden en geen imitaties of poppen. Het gaat om lichamen van Amerikaanse orgaandonoren die tijdens hun leven hebben verklaard dat ze hun lichaam ter beschikking willen stellen aan de wetenschap. Jaarlijks doneren In de VS ongeveer 20.000 mensen hun lichaam voor anatomie.