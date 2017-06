Experiment met fietsparkeren op Grote Markt

De gemeente Groningen gaat in de avonden en nachten van 8, 9 en 10 juni experimenteren met tijdelijke fietsparkeervakken op de Grote Markt.

Tijdens de proef worden met behulp van gele tape en een lichtprojectie fietsparkeervakken gerealiseerd. Fietsstewards zullen het uitgaanspubliek actief uitnodigen om hun rijwielen in de vakken te stallen.



De proef is onderdeel van een onderzoek van de gemeente en de politie naar manieren om het fietsparkeren tijdens uitgaanstijden beter te organiseren. Her en der gestalde fietsen zorgen volgens de gemeente regelmatig voor overlast en ergernis.



De tijdelijke fietsparkeervakken zijn gedurende de proef beschikbaar van 8 uur ’s avonds tot 6 uur ’s ochtends.